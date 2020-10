Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar aduce frig accentuat in Romania si precipatii in majoritatea regiunilor. La munte, meteorologii anunta lapovita si ninsori. Maximele nu vor depasi 17 grade in regiunile sudice.

- Meteorologii anunta variatii termice importante in urmatoarele doua saptamani si ploi multe. Conform prognozei meteo Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe 25 octombrie, termometrele vor arata si 1 grad Celsius la munte, unde sunt asteptate, pe creste, lapovita si ninsori.

- Vremea se schimba radical incepand de astazi. Ploi puternice lovesc Romania, iar temperaturile scad accentuat. Calarasiul intra de marti dimineata, 13 octombrie, sub cod galben de vreme rea.

- Desi temperaturile mai cresc putin luni, de marti, frigul pune din nou stapanire pe Romania. Ploile sunt in extindere in majoritatea reginilor, iar la munte, pe creste, se anunta lapovita si ninsoare. Pana la sfarsitul lunii octombrie, precipitatiile ne vor da batai de cap.

- Dupa temperaturi neobisnuit de ridicate pentru luna octombrie, vremea se schimba radical. Se raceste accentuat si apar ploile. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile scad si cu 10 grade Celsius. La munte se anunta lapovita si ninsori la altitudini mari.

- Vremea se raceste tot mai mult, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Temperaturile maxime nu vor depasi incepand de miercuri 20 de grade. Racirea accentuata se datoreaza unui val de aer rece care ajunge in tara noastra la mijlocul saptamanii.

- Dupa un inceput de toamna blanda, cu temperaturi de vara, vremea o ia razna. La sfarsitul saptamanii, un val de aer rece aduce racoare si precipitatii. Maximele termice nu vor depasi 20-22 de grade Celsius, cu valori mai scazute in vestul tarii.

- Incepul de weekend aduce vreme deosebit de calda. De sambata insa, vremea se racoreste, iar instabilitatea atmosferica pune stapanire pe toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse intre 23 si 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in sudul tarii.