- La noapte, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, in jumatatea de nord a Moldovei și in zona montana a Olteniei și Munteniei instabilitatea atmosferica se va menține accentuata și vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat…

- Astazi in Crisana, Maramures, in zonele montane, in cea mai mare parte a Banatului, Transilvaniei, precum si in nordul si in centrul Moldovei vremea va fi racoroasa.Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua si sub forma de aversa, iar in centru si in est vor fi si descarcari electrice. Pe suprafete…

- Luni, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 si 31 de grade, mai scazute pe litoral, unde vor fi cuprinse intre 18 și 21 de grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și izolat, mai ales dupa-amiaza și cu…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi in jumatatea vestica a țarii. Vor fi averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului in Maramureș, Banat, pe arii extinse in Crișana, Transilvania și la munte, local in Moldova și…

- Vreme deosebit de calda anunta meteorologii, dar si vijelii si ploi. Miercuri, 29 aprilie, sunt asteptate maxime ca intr-o zi de vara in sudul tarii, unde mercurul din termometre va urca pana la 27 de grade. De joi, furtunile lovesc toate regiunile. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM),…

- Vor fi intervale cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, posibil pe suprafețe mici cu aspect de vijelie, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, in zonele montane și submontane, local in Oltenia, in jumatatea…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, dar se va innora treptat in regiunile vestice, unde izolat vor fi ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor incadra intre -1 și 11 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, pana in jurul a…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben care va intrain vigoare sambata, la ora 10.00, și va afecta 31 de județe. Sambata, pana la ora 23.00, vor fi intensificari alevantului cu viteze de 55-65 de km/h și temporar 70-85 de km/h.In cursul zilei vor fi vijelii, trecator, in Crișana, Maramureș, cea…