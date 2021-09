Prognoza meteo: Prima informare de ninsori și lapoviță din acest sezon Meteorologii au transmis prima informare de ninsori și lapovița din acest sezon. Vremea va fi deosebit de rece in toata țara, iar in unele zone temperaturile vor cobori spre o grade Celsius. Informarea meteo a intrat in vigoare miercuri, la ora 10.00 și va fi valabila 24 de ore. In acest interval, vremea se mentine deosebit de rece in toata țara, iar temperaturile minime coboara pana la 0 grade. Astfel, la munte, in general la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare moderate cantitativ, in special pe crestele Carpaților Meridionali (10…15 l/mp),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara, iar in depresiuni si in dealuri subcarpatice din sud temperaturile vor cobori, in timpul noptii, pana la 0-3 grade, existand conditii pentru producerea brumei. La munte, in special la altitudini de peste 1.700 de metri vor fi…

- Temperaturile scad spre 0 grade. ANM a emis prima informare de ninsori și lapovița din acest sezon. Meteorologii anunța ca in urmatoarele ore vremea va fi deosebit de rece in toata țara, iar in unele zone temperaturile vor cobori spre o grade Celsius. Totodata, ei au transmis, miercuri, o informare…

- Pana miercuri dimineata, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala si vor ajunge pana la 33 de grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie in prognoza speciala pentru Bucuresti. In intervalul marti ora 3.00 – miercuri ora 10.00, vremea se va mentine in general frumoasa si va fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca luni, 9 august, in București va fi deosebit de cald. Vremea va deveni caniculara la amiaza si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic. Valorile termice vor urca din nou spre 40 de grade Celsius.…

- Bucurestiul se afla sub c od portocaliu de canicula, iar vremea se va mentine caniculara in Capitala, pe parcursul urmatoarelor patru zile, unde valorile maxime vor depasi frecvent 36 – 37 de grade Celsius, arata Administratia Nationala de Meteorologie, conform Agerpres . Potrivit meteorologilor, in…

- - Maximele se vor situa in jurul valorii de 38 de grade Celsius, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, in Capitala, potrivit unei prognoze speciale emise luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Prognoza ANM este valabila de luni pana sambata,…

- In București, in cursul zilei de luni, vremea va fi calduroasa, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și depași ușor pragul critic de 80 de unitați al disconfortului termic, transmite Administrația Naționala de Meteorologie in prognoza speciala pentru Capitala. Cerul va fi mai mult senin,…

- Vremea se va mentine calda in Capitala in urmatoarele trei zile, cu posibile innorari, iar maximele termice vor ajunge la 32 de grade Celsius, a informat, miercuri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).