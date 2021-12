Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA de Craciun și Revelion: Temperaturi scazute in noaptea dintre ani. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele 2 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru perioada 20 decembrie – 2 ianuarie in regiuni din țara. Daca, de Craciun, vremea va…

- Sfarșitul de saptamana aduce temperaturi neașteptat de ridicate, astfel ca de Craciun am putea avea pana la 13 grade in unele zone, potrivit prognozei ANM. Temperaturile vor scadea brusc, insa, iar de Anul Nou in mai toate regiunile țarii vom avea vreme destul de rece. Meteorologii anunța temperaturi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 13 decembrie 2021 – 10 ianuarie 2022. Meteorologii anunța ca, in ultimele zile din luna decembrie 2021 și primele zile din noul an, temperaturile vor fi din ce in ce mai scazute. Iata cum va fi vremea de Craciun 2021 și Revelion…

- Prognoza METEO de Craciun și REVELION 2022. VREMEA in luna decembrie și prima sapamana din ianuarie 2022 Prognoza METEO de Craciun 2021 și REVELION 2022. Cum va fi VREMEA de Anul NOU 2022 , in luna decembrie și in prima saptamana din ianuarie 2022 Meteorologii anunța temperaturi din ce in ce mai scazute…

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca astazi starea de alerta, incepand cu data de maine, si sa aprobe, eventual cu unele modificari, masurile propuse aseara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Este vorba, printre altele, de renuntarea la masura purtarii mastii de protectie in spatile deschise…

- Petrecerile private, precum nunțile sau botezurile sunt in continuare interzise, in schimb sunt permise petrecerile stradale din noaptea de Revelion, fara sa existe un numar maxim de persoane. Principalele masuri de relaxare adoptate de CNSU valabile pentru perioada Sarbatorilor de iarna care vor fi…

- Meteorologii au actualizat, marți, prognoza pentru perioada 6 decembrie 2021 - 3 ianuarie 2022. In primele doua saptamani va fi mai cald decat in mod normal, dupa care vremea se racește. La munte va fi mai...

- Restricțiile de 1 Decembrie, Craciun și Revelion. Petrecerile publice din noaptea de Anul Nou trebuie sa se incheie la ora 21,00 Anul acesta spunem „La multi ani” de Revelion la ora. 20.59. Pentru ca toate petrecerile trebuie sa se incheie la ora 21,00. Asta a decis astazi Comitetul National pentru…