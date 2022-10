Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 2 octombrie. Vremea schimba foaia: temperaturile incep sa scada si sunt asteptate ploi Toamna isi intra in dreptul si vremea se raceste in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor, duminica, valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale, iar temporar cerul va avea innorari.…

- Meteorologii anunța ca in luna octombrie, in Romania va fi vreme frumoasa, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada și precipitații puține. In saptamana 3-10 octombrie, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric…

- Toamna iși intra in drepturi. Prognoza METEO pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani Vremea in Romania pe regiuni. Prognoza METEO pentru urmatoarele doua saptamani • Cand iși intra toamna in drepturi? Meteorologii au transmis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, pentru toate regiunile țarii,…

- Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada in saptamana urmatoare, insa valorile termice vor scadea semnificativ incepand din 3 octombrie. Prognoza meteo pentru Banat In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel temperaturile…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Miercuri, 21 septembrie, vremea se anunța mult mai rece decat in mod normal. Luni, 19 septembrie, conform Administrației Nțaionale de Meteorologie (ANM),…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul tarii, iar in celelalte zone…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Miercuri, 21 septembrie, vremea se anunța mult mai rece decat in mod normal.

- Calitatea aerului revine la normal in marile orase din zona Moldovei, dupa ce norul de praf s-a retras la circa o saptamana de la aparitie. Valorile privind calitatea aerului au fost aproape de zece ori mai mari decat cele normale la finalul lunii august. Norul de praf care a pus stapanire pe zona de…