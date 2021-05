Stiri pe aceeasi tema

- In Dobrogea, temperaturile vor ajunge in intervalul 8 10 aprilie cu mult mai scazute decat normalul primei decade ale lunii aprilie.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Dupa trei zile cu valori…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, in majoritatea regiunilor tarii, dar saptamana viitoare se vor inregistra oscilatii termice importante, iar probabilitatea de precipitatii va fi ridicata, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 29 martie – 11 aprilie…

- In Dobrogea, incepand cu data de 16 martie si pana la finalul intervalului de prognoza, maximele diurne se vor situa, in medie, intre 7 si 9 grade.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Dupa o prima…

- Temperaturile se vor incadra in normalul acestei perioade, ceva mai coborate miercuri, dar apoi se incalzește. Saptamana viitoare sunt anunțate variații termice mai ales spre sfarșitul perioadei. Meteorologii anunța ploi slabe in perioada 9-11 martie, și precipitații semnificative intre 14-18 martie,…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 martie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca la inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3-5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14...16 grade, apoi se va raci…

- In Doborgea, spre finalul lunii februarie, o noua racire va determina maxime in medie de 7...8 grade, ce se vor mentine fara variatii importante si in prima saptamana de martie. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani…

- In urmatoarele patru saptamani se vor inregistra temperaturi sub mediile normale in toata țara, dar mai ales in nord-est. In prima saptamana precipitațiile vor fi excedentare, apoi apropiate de normal. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marți prognoza pentru urmatoarele patru saptamani,…

- In Dobrogea, probabilitatea de ploaie va fi mai mare in jurul datelor de 8, 11 si 12 februarie, iar in rest doar izolat se vor semnala precipitatii slabe. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Intre…