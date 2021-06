Prognoza meteo pentru 28 iunie: Vreme bogată în soare Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +25... +27 °C ziua, in centru minimele vor fi de +26 ... +28 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +27... +30°C ziua. Presiunea atmosferica va normala. Vintul va sufla din nord-vest cu o viteza de 4-9m/s. In urmatoarele zile, vremea nu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme instabila cu posibile ploi in nordul și centrul țarii, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +18...+21 °C ziua, in centru minimele vor fi de +19...+22 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +20...+23°C…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +21... +24 °C ziua, in centru minimele vor fi de +22 ... +25 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +23... +26°C ziua. Presiunea atmosferica va fi…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +21... +24 °C ziua, in centru minimele vor fi de +22 ... +25 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +23... +26°C ziua. Presiunea atmosferica va fi…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +17... +20 °C ziua, in centru minimele vor fi de +18 ... +21 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +19... +22°C ziua. Presiunea atmosferica va fi…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +15... +17 °C ziua, in centru minimele vor fi de +16 ... +18 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +17... +19°C ziua. Presiunea atmosferica va fi…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme instabila cu posibile ploi in toata țara, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +10... +13 °C ziua, in centru minimele vor fi de +11 ... +14 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +12... +15°C ziua. Presiunea…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme calda, dar instabila. In sudul țarii s-ar putea sa ploua slab, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +10... +13 °C ziua, in centru minimele vor fi de +11 ... +14 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +8... +11 °C ziua, in centru minimele vor fi de +9 ... +12 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +10... +13°C ziua. Presiunea atmosferica va fi…