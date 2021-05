Prognoza meteo. Luna iunie începe cu ploi Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 24 mai – 6 iunie. Vor fi oscilații de temperatura in urmatoarele doua saptamani. Luna iunie incepe cu vreme calduroasa, dar și cu ploi in mare parte a țarii. Banat In prima saptamana a intervalului de prognoza, zilele caracterizate de o vreme calda sau apropiata de normalul termic al ultimei decade a lunii mai (cu temperaturi maxime de 24…27 de grade, in medie) vor alterna cu perioade racoroase, cand la amiaza valorile vor fi de 18…22 de grade; se vor inregistra minime termice de 10…13 grade, mai scazute in ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

