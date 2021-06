Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 iunie - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 15..18 grade in nordul țarii, 16..19 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 20 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi ridicata. In…

- CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 11..14 grade in nordul țarii, 12..15 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 16 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala. In toata…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +21..+24 de grade in nordul țarii, +22..+25 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +18..+21 de grade in nordul țarii, +19..+22 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud. Presiunea atmosferica va fi scazuta.…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +17..+20 de grade in nordul țarii, +18..+21 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +22 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +14..+17 grade in nordul țarii, +15..+18 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +10..+13 grade in nordul țarii, +11..+14 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +15 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 8 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+7 grade in nordul țarii, +6..+8 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +9 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din nord-west. Presiunea atmosferica va fi normala. © Screenshot…