Prognoza meteo: Jumătate din țară este vizată de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii Meteorologii au emis noi avertizari meteo de ploi torențiale, vijelii, grindina și vant puternic. In aproape jumatate din țara va fi in vigoare pana joi dimineața un cod portocaliu de averse și instabilitate atmosferica. Prima avertizare a meteorologilor se refera la un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, care a intrat in vigoare la ora 10.00 și va fi valabil pana joi, ora 10.00. In sud-vestul, sudul, centrul și estul țarii vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și izolat grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo COD PORTOCALIU in intervalul 25 august, ora 12:00 – 26 august, ora 08:00. In intervalul menționat local in Transilvania, Moldova, la munte, precum și in nordul Olteniei și al Munteniei vor fi averse torențiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis, miercuri, doua coduri de vreme rea, unul galben și unul portocaliu. Astfel zonele din centrul, sud-vestul și estul țarii vor fi afectate de furtuni și ploi puternice. Un cod galben de furtuni și grindina a intrat in vigoare miercuri la ora 10:00 și este valabil pana joi la ora…

- Avertizare meteo: COD PORTOCALIU de FURTUNI in Alba și mare parte a țarii, pana joi, la ora 08:00. Cantitațile de apa vor depași 30-40 l/mp Avertizare meteo: COD PORTOCALIU de FURTUNI in Alba și mare parte a țarii, pana joi, la ora 08:00. Cantitațile de apa vor depași 30-40 l/mp ANM a emis avertizari…

- Ploile se instaleaza treptat in toata țara pana sambata, iar temperaturile vor scadea treptat, dar nu cu mult. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de canicula și, ulterior, de ploi. Prima avertizare cod galben vizeaza disconfortul termic ridicat, valabil intre 4-5 august.…

- O avertizare ANM de tip cod portocaliu de vijelii puternice, ploi abundente și grindina a intrat in vigoare astazi, 30 iunie, de la ora 11:00, și este valabil pana maine, 1 iulie, ora 12:00. In același timp exista un cod portocaliu de canicula. O avertizare ANM, valabila in intervalul 30 iunie, ora…

- Meteorologii anunța ca in București, incepand de duminica de la ora 10.00 și pana luni seara, ora 22.00, vor fi perioade cu averse si descarcari electrice.Prognoza speciala pentru Bucuresti emisa de Administația Naționala de Meteorologie arata ca, in cursul zilei de duminica, 20 iunie, ora 10.00 și…

- ANM a emis doua noi avertizari de vremea rea. Aproape jumatate de țara este vizata de furtuni. Pana maine seara, estul și sud-estul țarii sunt sub cod portocaliu. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul, centrul și sudul țarii. Incepand de astazi, de la ora 12.00, și pana maine seara, la ora…

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…