Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru luni, 11 mai 2020, cer predominant senin, fara precipitații. Astazi vantul va sufla slab, dinspre sud, iar temperaturile se așteapta a fi generoase, fara precipitații.

- PROGNOZA METEO. Vineri, temperaturile cele mai scazute la nivel de țara vor fi inregistrate in estul Transilvaniei, unde vor cobori la -1 grad Celsius, in vreme ce in zona Dobrogei, minimele vor fi de 10-11 grade Celsius. Alaturi de Moldova și Dobrogea, celelalte provincii menționate mai sus vor…

- CHIȘINAU, 1 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ploi cu descarcari electrice de astazi pana luni. Astazi valorile termice vor fi generoase, maximele vor ajunge la +20..+23 de grade Celsius in nordul țarii, +21..+24 – in centru și +22..+25 de grade Celsius in raioanele…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 27 aprilie 2020, cer variabil și temperaturi generoase pe tot teritoriul țarii. Vantul va sufla moderat, iar noaptea temperaturile vor oscila intre +2 și + 7 grade Celsius.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 25 aprilie 2020, ploi slabe in nordul țarii și cer variabil la sud și in centru. Mxima termica va ajunge la +25 de grade Celsius.

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pe site-ul sau ca astazi vom avea +20..+23 de grade Celsius in nordul țarii, +21..+24 – in centru și +22..+25 in raioanele de sud ale Republicii Moldova. Daca astazi avem timp frumos, atunci sambata vremea schimba foaia.…

- Meteorologii anunta ca vremea va deveni in general frumoasa, dar va fi rece pentru aceasta data, mai ales dimineața. In Bucuresti, vremea va fi frumoasa, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 10 grade,…

- Meteorologii prognozeaza pentru astazi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Iata ce valori termice se vor înregistra pe parcursul zilei. Astazi se așteapta o încalzire a vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor crește cu trei…