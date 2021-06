Prognoza meteo ANM, sâmbătă 5 iunie: Ploile se vor întoarce în multe zone ale țării Temperaturile maxime inregistrate vor fi sub temperaturile potrivite pentru aceasta perioada din an in multe dintre zonele țarii. Dupa o saptamana ploioasa la nivelul intregii țari și cateva raze de soare vineri in unele regiuni, sambata vremea ploioasa se instaleaza din nou. Meteorologii anunța ca vremea va ramane instabila, cu innorari accentuate. De asemenea, vantul va sufla slab și moderat și e posibil sa ploua pe alocuri, fiind specifice ploile de vara, ce aduc și descarcari electrice. Meteorologii anunța ca vremea va ramane instabila, cu innorari accentuate. De asemenea, vantul va sufla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

