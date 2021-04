Prognoza meteo ANM, joi 29 aprilie: VREMEA se va încălzi semnificativ Joi, 29 aprilie, vremea se va incalzi semnificativ. In cursul zilei, innorarile vor fi mai persistente in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova. Sunt prognozate ploi și descarcari electrice in Crișana și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si local in vest si nord-est. Temperaturile maxime ce se vor incadra intre 12…14 grade pe litoral si 23 de grade in Banat, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 14 grade, mai scazute in depresiuni, spre 1 grad. Prognoza meteo pentru București In Capitala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

