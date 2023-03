Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Astfel, potrivit meteorologilor, pana pe 3 aprilie va fi in general mai cald decat ar fi normal și se vor inregistra destul de multe precipitații. Prognoza meteo pentru saptamana 6 – 13 martie In…

- Meteorologii anunța ca in luna martie 2023 temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, in majoritatea regiunilor. Cantitațile de precipitații estimate vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo…

- Meteorologii estimeaza ca, in luna martie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, usor mai ridicate in unele regiuni. Totodata, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare. Saptamana 27.02.2023 – 06.03.2023 Valorile termice vor fi usor mai ridicate…

- Meteolorogii de la ANM au emis prognoza meteo valabila in urmatoarele 4 saptamani. Așadar, vremea va fi, in martie, mai calda decat normalul acestei perioade. Saptamana 27.02.2023 – 06.03.2023 Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sudice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru Romania.Potrivit meteorologilor, temperaturile vor creste semnificativ in perioada urmatoare si vor avea valori mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Prognoza meteo pentru saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 …

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Saptamana 23.01.2023 - 30.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de sud-vest a tarii, iar in rest cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare, mai…