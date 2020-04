Prognoza METEO 27 aprilie. Vremea va fi în general frumoasă LA NOAPTE IN ȚARA Cerul va fi variabil, cu unele innorari in regiunile sudice și estice, unde izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa intre -2 și 10 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4 grade. Spre sfarșitul intervalului, indeosebi in centrul teritoriului, pe arii restranse se va forma bruma. BUCUREȘTI Cerul va fi variabil, cu unele innorari la inceputul nopții. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura minima va fi de 5...9 grade, mai scazuta in zona preorașeneasca spre 5 grade. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

