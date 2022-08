Profitul net al Grupului MedLife a scăzut cu 36,2% în primul semestru la 45,6 milioane lei ”Rezultatul net inregistrat in 2022 a scazut cu 25.904.389 lei, comparativ cu 2021, de la un profit de 71.551.356 lei in 2021 la un profit de 45.646.967 lei in 2022. Scaderea reprezinta translatarea scaderii profitului operational in rezultatul net. Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022 insumeaza 865.135.095 lei, iar EBITDA ajustataa 144.967.751 lei”, arata compania De asemenea, cifra de afaceri a perioadei de 6 luni incheiate la 30 iunie 2022 s-a ridicat la 860.395.896 lei, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 7-a Vineri, 26 august Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj Ora 21.30 UTA Arad – FC U Craiova 1948 Sambata, 27 august Ora 19.00 Petrolul Ploiești – CS Mioveni Ora 21.45 Sepsi OSK […] Articolul CHINDIA JOACA…

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km", conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest de Sibiu, 121km nord de Craiova, 137km nord-vest de Pitesti, 161km sud de Cluj-Napoca, 165km est…

- ”Holcim Romania a achizitionat General Beton Romania, jucator local din piata producerii si comercializarii de betoane, tranzactia primind aprobarea autoritatii de concurenta din Romania”, a anuntat compania. General Beton Romania S.R.L este unul dintre cei mai mari jucatori locali din piata producerii…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- ”Peste 7.000 de zboruri au avut ȋntarzieri sau au fost anulate, anul acesta, pe aeroportul Otopeni, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel de situatii sunt tot mai ȋntalnite ȋn ultimele luni, odata cu ȋnceperea sezonului vacantelor, din cauza lipsei de personal si a problemelor cu…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, marți, 21 iunie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei ( CCIR ) propune reducerea numarului de județe la 15. Masura urmarește reducerea cheltuielilor bugetare. Reprezentantii CCIR susțin, reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15. Aceștia considera ca aceasta reprezinta…