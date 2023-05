Stiri pe aceeasi tema

- Baba Vanga, predictie ingrijoratoare pentru Romania. Evenimentele ce ar urma sa se intample in doi ani de zile sunt cat se poate de ingrijoratoare. Chiar daca femeia a murit in anul 1996, a prezis lucruri chiar și pentru anii viitori. Afla in randurile de mai jos ce a spus „Nostradamus al Balcanilor”…

- Femeia care a prezis atentatele din 11 septembrie 2001 face o noua previziune sumbra. Din pacate, predicția se va intampla chiar anul acesta. In contextul razboiului din Ucraina este foarte posibil ca aeasta sa se implineasca. Ea a prezis atentatele din 11 septembrie 2001 și moarte prințesei Diana.…

- Cea mai recenta descoperire a oamenilor de știința indica faptul ca memoria umana poate deveni „nesigura” chiar și dupa cateva secunde. Iluziile de memorie pe termen scurt pot aparea atunci cand „incepem sa completam pe baza așteptarilor noastre”, sugereaza studiul. Mai multe detalii, in randurile de…

- Turcia a fost lovita de un cutremur devastator, iar acum noi vești ii ingrijoreaza extrem de tare pe oameni. Experții au adus in prim-plan un nou fenomen, iar Autoritatea de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgența (AFAD) și Centrul de cercetare a aplicațiilor pentru doline de la Universitatea…

- Miracolul din Turcia. Una dintre cele mai vechi cladiri religioase din lume a ramas in picioare, chiar și dupa seismele devastatoare care s-au produs pe data de 6 februarie 2023. Numeroase cladiri s-au transformat in ruine și moloz. Aceasta, insa, a ramas in mare parte intacta. Creștinii spun ca este…

- Dupa ce Turcia și Siria au fost devastate de doua mari cutremure, iar pana in prezent peste 40.000 de persoane au murit, Romania a fost și ea lovita de doua seisme, in zona Targu Jiu (Gorj).

- Dezastrul provocat de cele doua cutremure mari din Turcia și Siria a facut ca autoritațile din Romania sa ia unele masuri și la noi in țara. Așadar, care este decizia de ultima ora luata de Nicolae Ciuca dupa cutremurele din Gorj. Aceste a cerut verificari de urgența. Ce masuri ia Nicolae Ciuca dupa…

- Romania este in aceste zile sub efectele celor doua seiseme devastatore din Turcia, iar specialiștii trag concluzii și fac afirmații cu privire la ce s-ar putea intampla in cazul unor astfel de cutremure. Pe de alta parte, ultimele 48 de ore au adus cel puțin doua cutremure de peste 5 grade, in Gorj…