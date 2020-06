„Profetul, aurul si ardelenii”, primul film din trilogia western-urilor cu ardeleni in regia lui Dan Pita, va fi difuzat sambata, de la ora 21.10, de TVR1, potrivit news.ro.

In anul 1874, din cauza saraciei din Transilvania, Ion Brad, un taran din Poplaca, a emigrat in America. Visul american a inceput, pentru el, cu munca de jos: a fost salahor, hamal, vanator, vanzator in pravalie si cowboy. Dupa o perioada de patru ani petrecuta in America, pe cand se afla in Texas, Ion a auzit ca in statul Utah s-a gasit aur si a plecat intr-acolo. La 9.792 de kilometri de satul sau drag, Poplaca,…