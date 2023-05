Profeția unui mare economist despre investițiile în criptomonede: ”Bitcoin este o bulă” Bitcoin este cea mai cunoscuta moneda virtuala, de la a carei apariție s-au implinit 14 ani. Se fac și se pierd averi imense in conexiune cu piața criptomonedelor, care este una deosebit de fluctuanta. In acest domeniu șansele de caștig ori riscurile de pierderi sunt mereu prezente, ca intr-un veritabil roller coaster, iar acest pericol a fost semnalat și de unul dintre marii economiști ai lumii. ”Bitcoin este o bula” Bitcoin este cea mai scumpa, dar și cea mai populara moneda virtuala. Dar ascensiunea ori decaderea sa se pot produce intr-o clipa, acest domeniu devenind un fel de pariu ca la jocurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

