Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Digi24, ca PSD ar putea boicota constituirea Parlamentului daca nu sunt respectate ponderile obținute de partide in noul legislativ și procedurile pentru alegerea șefilor de la Camera Deputaților și Senat. SIMION a inventat imprumutul de ”un…

- Europarlamentarii germani din SPD (social-democrații) i-au trimis președintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care ii solicita șefului statului sa acorde PSD-ului lui Marcel Ciolacu mandatul sa desemneze premierul și sa formeze viitorul Guvern. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla…

- Social-democrații il acuza pe consilierul de stat Andi Manciu ca este „un falsificator de duzina”: „Și-a contrafacut studiile, inventand pur și simplu o diploma de licența”. „Consilierul de stat, Andi Manciu, cel pus de premierul Orban in fruntea Grupului de Comunicare Strategica, entitatea obscura…

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca PMP se pregateste de guvernare dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar un nume surpriza care se va regasi pe listele de la Bucuresti ale acestui partid este Elena Basescu, fost europarlamentar, fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu. „Profetia…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu a reacționat, miercuri seara, dupa ce Klaus Iohannis a asemanat Partidul Social Democrat cu pandemia de coronavirus. Șeful statului a afirmat in timpul conferinței de la Palatul Cotroceni ca atacat PSD pentru ca acest partid ataca societatea, in timp ce COVID-19 ataca…

- Social-democrații ii acuza pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban ca „rescriu cu cinism istoria – sa fie alegeri, chiar de-ar pieri țara”, in condițiile in care un nou record a fost inregistrat marți la decesele persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. „Peste 2.000 de infectați in medie, zilnic, dupa…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus,vineri un proiect de lege care propune amânarea alegerilor parlamentare pâna în martie 2021. Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul este gândit și lucrat de PSD. Miza amânarii alegerilor…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, trebuie demis imediat, conform standardului enunțat chiar de președintele Klaus Iohannis, susțin social-democrații, care arata ca este suspectat ca a plagiat in teza de doctorat.„Ministrul Mediului Costel.Alexe suspectat ca a plagiat in teza de doctorat, trebuie…