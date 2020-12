Stiri pe aceeasi tema

- Franta a inregistrat 20.262 de noi cazuri de coronavirus si 159 de noi decese legate COVID-19 in spitale in ultimele 24 de ore, releva date ale Ministerului Sanatatii, in contextul temerilor tot mai mari privind un alt val al virusului, relateaza Reuters. Numarul total de cazuri de COVID-19…

- O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP, Reuters si DPA. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul…

- Istoricul rus Oleg Sokolov, autorul unei crime care a șocat opinia publica, a fost condamnat vineri la 12 ani si jumatate de inchisoare la Sankt-Petersburg, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agepres. El a recunoscut ca si-a ucis si dezmembrat partenera de viața, o fosta studenta cu aproape 40 de…

