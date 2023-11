Profesorul sălăjean Petru Druță și mașinile lui Elvis Presley și Alain Delon Profesorul Petru Druța este salajeanul devenit unul dintre cei mai mari colecționari de machete auto din Romania. Dovada? Colecția profesorului cuprinde mii și mii de machete ale unor automobile care au facut istorie in lumea filmului și sportului. Auzisem de pasiunea dascalului salajean, dar nu mi-am inchipuit ca deține o colecție atat de frumoasa. A venit și ziua mult așteptata in care am pașit in lumea machetelor auto deținute de profesor. Am pașit in prima incapere in care pe aproape toți pereții sunt rafturi pline cu machete viu colorate, zeci… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

