- Ministrul Educației și Cercetarii, a convocat luni, 9 martie, o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți in care s-au discutat masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitațile de invațamant. De asemenea, ministrul a subliniat…

- Programe after school platite de parinții ai caror elevi raman dupa orele de curs la școala, aceasta este noua propunere pentru Legea Educației. Concret, Ministerul Educației vrea ca astfel de activitați sa-i implice pe profesorii de la clase, iar aceștia sa fie platiți din banii parinților.

- Toți copiii de la gradinița, prescolarii si elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv acreditat confesional si particular, vor primi o masa calda la școala, arata legea adoptata de Senat care a modificat masiv legea educației și care acum se afla la promulgare la președintele…

- Patru unitati de invatamant din Suceava au suspendat partial cursurile din motive de absenteism cauzat de infectii respiratorii sau gripa, in perioada 11 – 14 februarie, a anuntat inspectorul general al ISJ Suceava, Grigore Bocanci. Este vorba despre Gradinita cu Program Prelungit (GPP) ”ABC” din Suceava,…

- FOTO – Arhiva Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta luni ca 50 de scoli din toata tara sunt inchise integral sau partial din cauza imbolnavirilor cu gripa, iar peste 2.500 de elevi nu merg la cursuri. Un numar de 27 de unitati de invatamant sunt inchise partial sau integral, luni, in Capitala,…

- Potrivit unei informari a ISMB, cursurile sunt suspendate in cele 31 de unitati in una, doua sau chiar trei clase/grupe.Cursurile se suspenda in situatia in care sunt cel putin trei copii cu gripa intr-o clasa/grupa cazuri confirmate medical.Cum se transmite virusul gripal. Tot ce trebuie sa știi Gripa…

- Cursurile de la Scoala 133 din Capitala, de unde 23 de elevi au ajuns la spital cu dureri de cap, au fost suspendate pentru 72 de ore, a anuntat, marti seara, Ministerul Sanatatii. La randul lor, reprezentantii Primariei Sectorului 4 au precizat ca dezinfectia a fost facuta de Societatea Dezinfectie…

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate, potrivit digi24.ro. DSP a propus suspendarea cursurilor pt 3 zile, la urmatoarele unitati: scoala…