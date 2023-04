Profesorii nu pot refuza să folosească numele preferate de elevii transsexuali (SUA) Profesorii nu pot refuza sa foloseasca numele preferate de elevii transsexuali Un liceu din Indiana nu a incalcat legea cand a forțat un profesor de muzica sa demisioneze dupa ce acesta a refuzat, din motive religioase, sa foloseasca numele preferate de elevii transsexuali, a decis vineri o curte de apel din SUA, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

