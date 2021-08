Profesorii din Grecia, AMENINȚAȚI cu suspendarea dacă nu se vor vaccina anti-COVID-19 până în septembrie Decizia autoritaților de la Atena, care este deocamdata in lucru, prevede ca profesorii care refuza vaccinarea vor suporta taieri de salariu și alta masuri disciplinare, potrivit presei elene.Noile reglementari au fost elaborate de Ministerul Educației din Grecia pentru un an școlar și universitar sigur din luna septembrie și sunt valabile pentru tot personalul, și pentru administratori, profesori, atat cei care lucreaza in baza unui contract permanent, dar și in cazul celor pe o durata determinata.O ultima masura ar urma sa fie suspendarea di nactivitate, pe langa taierile de salariu, și vizeaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii greci care refuza sa se vaccineze sau sa se testeze regulat pentru Covid-19 inainte de reintoarcerea la ore vor suporta taieri de salariu si alta masuri disciplinare, in cadrul unei decizii ministeriale comune care este deocamdata in lucru. Noile reglementari sunt concepute de Ministerul…

- Profesorii din Grecia care refuza sa se vaccineze impotriva Covid sau sa se testeze in mod regulat inainte de a intra la ore risca sancțiuni drastice, cum ar fi taierile de salarii sau suspendarea fara salarii pana la imunizare, relateaza Hotnews , care citeaza publicația elena Kathimerini. Potrivit…

- Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul…

- Noile puteri acordate ministerului sanatatii au fost introduse in ultimul moment intr-un proiect de lege, luand prin surprindere partidele de opozitie. Autoritatile de la Atena au impus pana acum vaccinarea obligatorie pentru angajatii sanitari si pentru cei din azilurile de ingrijire a batranilor.…

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat luni ca vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private. Masura a fost luata in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, potrivit…

- Grecia anunța, saptamana viitoare, categoriile profesionale pentru care vaccinarea devine obligatorie. Anunțul guvernului de la Atena vine in contextul creșterii numarului de infectari provocate de noul coronavirus. Comitetul elen pentru bioetica a recomandat recent ca vaccinarea sa fie obligatorie…