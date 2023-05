Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri dure la Guvern inainte de greva generala de luni, 22 mai. Sindicaliștii din Educație au inceput duminica discuțiile in spatele ușilor inchise la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca și miniștrii Educației, de Finanțe și al Muncii, alaturi de liderul PSD – Marcel Ciolacu. Greva generala de luni,…

- Eșec la negocierile de la Guvern - Sindicatele din educație anunța ca greva continuaSindicatele din educatie au anuntat, duminica, dupa negocierile de la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca, liderul PSD Marcel Ciolacu si mai multi ministri, ca greva din invatamant va continua si va avea loc…

- Negocierile dintre sindicatele din invațamant și Guvern nu au ajuns la nicio concluzie. Astfel, luni, 22 mai 2023, se anunța greva de avertisment in toata țara. Potrivit unui comunicat transmis de catre Inspectoratul Școlar Județean Cluj, rata de participare la greva in unitațile de invațamant din județ…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și premierul Nicolae Ciuca se vor intalni, duminica, la Guvern, cu sindicaliștii din Educație in incercarea de a detensiona situația și a preveni greva gwenerala din invațamant. CITESTE SI Marinar ucis de soția pe care a scos-o pe semnatura de la Psihiatrie.…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a confirmat vineri seara, 19 mai, pentru Libertatea, ca liderii UDMR au plecat nervoși din ultima ședința de coaliție, dar a adaugat ca sunt dispuși sa revina la masa negocierilor cu PSD și PNL. „Daca nu se respecta protocolul inițial, asta are riscuri majore…

- Sindicaliștii din Educație nu au ajuns la o ințelegere cu guvernanții in timpul discuțiilor de astazi. Astfel ca de luni, 22 mai, va fi greva generala in sistemul de educație. Ciuca a spus ca a fost importanta intalnirea de miercuri cu reprezentanții sindicatelor din invațamant, la care a participat…

- Liderul Federației Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat ca sindicaliștii din educație au decis intrarea in greva generala de luni, 22 mai, și ca doar o minune ar putea schimba situația, dupa o intalnire care va avea loc la ora 13 pe teme revendicarilor. „Am hotarat intrarea in greva generala. Aștept…

- „Noi am avea cam in 5 ani sa intram la OCDE. Ati vazut ca am facut si o comisie parlamentara. Am si decis in interiorul coalitie ca domnul Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier, sa fie presedintele acestei Comisii „Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sprijinirea procesului…