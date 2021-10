Profesorii critică dublarea vacanței: ”Înseamnă doar economii la bugetul de stat” Vacanța de doua saptamani in loc de școala este contestata de o parte dintre profesorii din Dolj precum și de liderii de sindicat. Aceștia spun ca de fapt prin vacanța forțata se reduc cheltuielile de personal pentru ca nu se mai platesc norma de hrana și orele suplimentare. Profesorii spun ca școala trebuia sa poata continua online dar sunt in continuare probleme pentru ca nu s-a asigurat infrastructura IT și ar fi nevoie de alocari bugetare pentru a plati salariile parinților care raman acasa pentru a avea grija de copii. Ar fi trebuit ca infrastructura IT sa fie extinsa pana la ultima școala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

