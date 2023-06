Stiri pe aceeasi tema

- update Presedintele Romaniei va gira un acord politic semnat de toate partidele aflate la guvernare, care va contine grila salariala si termene clare de aplicare, au anuntat, marti, liderii sindicatelor din Educatie, la finalul discutiilor cu presedintele Klaus Iohannis. Sindicalistii au precizat ca…

- Intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu liderii sindicatelor din Educație s-a incheiat dupa mai bine de o ora. Liderul FSLI, Simion Hancescu, a anuntat, la iesirea de la discutii, ca greva cadrelor didactice si a celorlalti angajati din Educatie va continua și miercuri. Sindicaliștii au dezvaluit…

- Au trecut cinci zile de cand angajatii din invatamantul preuniversitar sunt in greva. Peste 8.000 de cadre didactice, nedidactice si auxiliare din judetul Iasi cer cresteri salariale si recunoastere sociala. Scenariul este ingrijorator, avand in vedere ca peste trei saptamani se incheie anul scolar,…

- Profesorii din Romania nu mai au incredere in promisiunile politicienilor: de luni, 22 mai, incepe prima greva de dupa anul 2005. Marius Nistor, liderul sindicaliștilor din Educație, a explicat intr-un interviu pentru RomaniaTV.net ce așteptari au cadrele didactice de la Klaus Iohannis și de ce nu vor…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…