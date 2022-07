Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 6.000 de cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Europa, potrivit datelor centralizare de Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor (ECDC). Numarul infectarilor a depașit 1.300 de cazuri in Marea Britanie, iar in Germania și in Spania sunt peste 1.200, informeaza G4Media.…

- UE ar putea avea nevoie de mai mult de trei ani pentru a compensa o pierdere totala a aprovizionarii cu gaz natural rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizeaza ca o intrerupere brusca a livrarilor din Rusia ar trimite o unda de soc macroeconomic in toata Europa Centrala si de Est. Europa Centrala…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si ministrii energiei din Bulgaria, Croatia, Cehia, Finlanda, Franta, Ungaria, Polonia, Slovacia si Slovenia au facut luni un apel important, invitand Comisia Europeana sa-si extinda actiunile in domeniul productiei de energie din surse fara emisii de carbon: „Fara…

- Conform celor mai noi date Eurostat, Bosnia și Herțegovina e a doua cea mai saraca țara din Europa, doar albanezii avand un nivel de trai mai prost, in vreme ce Serbia se situeaza la 52% din media europeana, relateaza Serbian Monitor, citata de Rador. „Bosnia și Herțegovina se situeaza sub 50% din media…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- In aceste zile, municipiul Satu Mare este vizitat de mai mulți reprezentanți și voluntari din țari precum Franța, Italia, Germania, Austria și Cehia, ce participa la un proiect Erasmus +, implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare. ,,Satu Mare este un oraș multicultural, un oraș ce se mandrește…

- Pravda.ru scrie ca Londra, prin faptul ca a recunoscut legitimitatea loviturilor ucrainene asupra bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, tocmai a justificat loviturile aeriene rusești asupra lanțurilor logistice din mai multe state NATO, care aprovizioneaza Kievul cu arme. „Polonia și Romania sunt…