- 12 persoane care locuiesc in Sectorul 4 al Capitalei s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regimul izolarii la domiciliu. ”La data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art.…

- Consiliul de Administrație al Universitații București a aprobat marti, 17 martie, majorarea taxelor pentru studiile de licenta la Facultatea de Drept cu nu mai putin de 55%. Studentii care se vor inscrie in toamna anului 2020 la Facultatea de Drept vor plati o taxa de 5450 de lei, cu 55% mai mult fata…

- Italienii blocați in case din cauza pandemiei de #COVID19 au ieșit in aceste zile in balcoane pentru a canta in cor – un raspuns atipic la criza care a blocat sistemul sanitar și dat peste cap stilul de viața meridional. Mai multe filme aparute pe conturi de Social Media arata oameni din Roma, Napoli,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- In prima conferința de presa din acest an, președintele Klaus Iohannis a abordat cel mai fierbinte subiect al momentului și anume situația din Orientul Mijlociu. Președintele a anunțat ca Romania vrea sa se implice in zona. ”In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei de securitate din Orientul…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au…

- Sorin Roșca Stanescu Președintele Klaus Iohannis nu descopera apa calda. El a ințeles ca iși poate upgrada puterea in cel de-al doilea mandat, utilizand biciul. Iar biciul este DNA. Experiența din ultimii 15 ani i-a dovedit eficacitatea. Acesta este motivul care sta la baza desființarii Secției de investigare…