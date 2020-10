O scoala de stat din Bruxelles a suspendat din activitate un profesor care le-a aratat elevilor o caricatura cu profetul Mahomed aparuta in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo, potrivit editiei de vineri a cotidianului DH, citat de agentia EFE.



Profesorul le preda unor elevi cu varste de 11-12 ani la Scoala nr. 11 din districtul Molembeek, o zona din Bruxelles cu o puternica prezenta musulmana. El le-a dat elevilor sa treaca de la unul la altul o tableta cu o caricatura in care profetul apare in genunchi si cu posteriorul ridicat, semnata de caricaturistul francez Coco, si…