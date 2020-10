Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac cercetari dupa ce o profesoara de la unitate de invatamant din Tulcea este acuzata ca ar fi purtat masca de protectie in timpul orelor de curs si i-ar fi indemnat si pe elevi sa faca acelasi lucru. Inspectoratul Scolar a fost sesizat de mama unui elev, anunța news.ro.Inspectoratul…

- Politistii tulceni efectueaza cercetari intr-un posibil caz de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce in spatiul online au aparut informatii conform carora un cadru didactic nu ar purta masca de protectie in timpul cursurilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Irina Manolache,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Bihor depune plangere penala impotriva unui profesor de sport din Oradea, care a organizat in clasa un protest, in care i-a implicat si pe elevi, toti purtand masti ale unor personaje de benzi desenate. iar in imaginile postate pe Facebook chiar de catre preofesor se…

- Profesorul de sport din Oradea care s-a filmat in timp ce le spunea elevilor sa nu poarte maștile sanitare in școli a fost amendat cu suma de 2.500 de lei, conform Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Bihor. „Urmare a apariției in spațiul public, in ziua de 23.09.2020, a imaginilor privind pe profesorul…

- Un profesor din Oradea, care și-a indemnat elevii sa nu poarte masca de protecție, a fost sancționat pentru ca nu a purtat masca de protecție in spații publice inchise/la locul de munca. Totodata, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a depus o plangere penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea…

- • Parintii nu au avut acces decat pana la poarta unitatii, festivitatile de deschidere au lipsit • In doua institutii scolare s-a trecut la „scenariul rosu” Nicoleta Dumitrescu Imagini precum cele surprinse, ieri dimineata, in fata Scolii Gimnaziale “Elena Doamna” din Ploiesti si a gradinitei din apropiere…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- Masca de protecție devine obligatorie pentru toți elevii inclusiv pentru elevii din clasele I, a II-a sau a III-a deoarece aceștia nu pot respecta distanțarea sociala in pauze sau in curțile școlilor a declarat Ministrul Sanatații Nelu Tataru. Acesta mai spune ca masca va fi obligatorie și pentru personalul…