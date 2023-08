Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 44 in topul celor mai bogate economii din lume și locul 19 in topul ”celor mai complexe țari” din punct de vedere economic, potrivit Atlasului de Complexitate Economica realizat de Universitatea Harvard din SUA.”Romania este o țara cu venituri medii-superioare, ocupand…

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie, in deplasare, 0-0 cu Kosovo si 2-2 cu Elvetia, in preliminariile EURO…

- Economie Comunicat de presa CECCAR / Propunere legislativa sau o “bomba cu ceas” pentru securitatea economica a Romaniei? iunie 29, 2023 08:27 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) marcheaza, la 13 iulie 2023, doi ani de la implinirea unui secol de la reglementarea…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) se plange ca intr-o economie inteligenta și globala, se ataca decisiv tocmai esența profesiei – independența exercitarii profesiei, profesionalismul și etica profesionala, elemente definitorii pentru garantarea calitații serviciilor…

- La un an dupa ce a fost prezentat oficial, Lotus Eletre poate fi comandat din acest moment pentru clienții din Europa. Noul model electric va fi disponibil, in prima faza, in urmatoarele țari: Germania, Marea Britanie, Țarile de Jos, Belgia, Franța, Italia, Norvegia, Suedia și Elveția. Noul Lotus Eletre…

- Continua cautarile submarinului disparut in Atlantic, la bordul caruia se afla cinci pasageri care mergeau sa viziteze epava Titanicului. Echipe de salvatori din Statele Unite, Canada și Franța sunt intr-o cursa contracronometru pentru a gasi Titanul, inainte ca rezervele de oxigen de la bord sa se…

- Ministrul Radu Oprea, despre 'frunza' Elenei Udrea: Ce constatam astazi este ca nu s-a transformat intr-un brand de tara, cum ne-am fi doritMinistrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat marti despre logo-ul Romaniei ca acea frunza a fost platita de statul roman si…

- Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile cu Casa Alba, pana cand reprezentantii acesteia vor fi dispusi sa accepte concesii dificile. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,77%, la cel mai ridicat nivel cdin ultimele 52 de saptamani, si toate sectoarele au avut o evolutie…