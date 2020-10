„Profesionist” cu permis fals, prins la volan

Stiri pe aceeasi tema

- PRINS… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un cetatean moldovean, cautat de autoritatile romane, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate. Astfel, in data de 07 octombrie, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Un medic s-a ales cu o pedeapsa din partea judecatorilor ieșeni. Ștefan Ionița este acuzat de procurori ca a refuzat sa ii fie luate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Dupa ce a primit pedeapsa, medicul a contestat sentința la Curtea de Apel Iași Sentința-bomba a judecatorilor ieșeni! Magistrații…

- Politistii clujeni au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 47 de ani, din Cluj-Napoca, care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate și nu deținea permis.Conform oamenilor legii, cel in cauza, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 18.00 a fost implicat intr-un eveniment…

- Dosar penal intocmit de polițiști La data de 31 august a.c., ora 17.45, polițiștii au depistat un tanar de 20 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E 85 – in afara localitații Calimanești, inregistrat de aparatul radar cu o viteza de 195 km/h. Din primele verificari efectuate…

- La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca dinspre localitatea Adjudul Vechi catre municipiul Adjud circula un autoturism condus de o persoana care s-ar afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma sesizarii, polițiștii…

- Ieri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș l-au depistat și oprit in trafic, pentru control, pe un tanar de 20 de ani, din Negrilești, care conducea un autoturism pe drumul județean 170, pe raza comunei Negrilești. Rezultatul testarii cu aparatul etilotest a fost negativ. In urma verificarilor…

- PRINS…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oancea efectueaza cercetari cu privire la un tanar care conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere. Astfel, in data de 12 iulie, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oancea…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 17.20, politisti din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au identificat un tanar, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe raza comunei 23 August, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…