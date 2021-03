Stiri pe aceeasi tema

- Federația Coaliția pentru Educație iși exprima ingrijorarea fața de decizia Ministerului Educației de a prelungi vacanța de primavara, deoarece aceasta masura va adanci inechitațile existente in sistem. In plus, o astfel de decizie, luata peste noapte, fara consultarea parților implicate in prealabil,…

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, a facut declarații importante in legatura cu prelungirea vacanței de primavara la elevi. Structura anului școlar s-a schimbat serios in ultimele zile, iar anunțul a fost facut de ministrul Educației, Sorin Campeanu. Iata…

- Vacanta de primavara va avea loc in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru a reduce mobilitatea in actualul context epidemiologic, iar Evaluarea nationala se va sustine intre 5 si 8 iulie, a anuntat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferinta de presa.El a precizat, totodata, ca evaluarea…

- Asociatiile de elevi din Romania condamna propunerea Ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, de a extinde vacanta de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox, dar si decalarea examenului de Evaluare National. Marti, 23 martie a.c., in timpul unei…

- Ministrul Sorin Cimpeanu le raspunde elevilor și spune ca modificarea structurii anului școlar a fost un compromis. El a explicat marți seara la B1 TV ca fara varianta de prelungire a vacanței de primavara și mutarea datei pentru susținerea Evaluarii Naționale ar fi fost destul de clara inchiderea școlilor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a propus extinderea vacanței de primavara, o vacanța care sa inceapa pe 2 aprilie și sa țina pana pe 4 mai. Aceasta vacanța a elevilor ar cuprinde perioada sarbatorilor pascale, fie ca este vorba de Paștele catolic, care va avea loc pe 4 aprilie, fie ca vorbim ...

- Andrei Vlad (b1.ro) Pe fondul contextului epidemiologic, elevii ar putea avea o vacanța de primavara care ar putea dura o luna de zile, de la inceputul lunii aprilie pana la inceputul lunii mai. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a facut anunțul, in cadrul unei conferințe susținute marți, 23 martie.…

- Este o decizie neinspirata de a prelungi vacanța de primavara in invațamantul primar, gimnazial, și liceal pentru perioada 09-15 martie 2021. Indeosebi, atrage mai multe semne de intrebare fraza cu recuperarea orelor.