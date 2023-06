Prof. dr. Sorin Ilieșiu: Proclamația pentru reunirea Republicii Moldova cu România 1. In numele poporului roman din cele doua state romanești, se proclama reunirea Rep.Moldova cu Patria-Mama Romania. Parlamentele celor doua state romanești vor adopta o declarație comuna pentru reunire. Propunem acest text: In numele poporului roman din Rep. Moldova și din Romania, Parlamentul Rep. Moldova și Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei adopta urmatoarea declarație comuna: In puterea dreptului istoric si a dreptului de neam, pe baza principiului ca popoarele singure sa-si hotarasca soarta, de azi inainte Rep. Moldova se reunește pentru totdeauna cu Patria-Mama Romania, avand in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

