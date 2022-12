Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș lanseaza programul "Company Hour". Acesta se deruleaza an de an in cadrul universitații și ofera o interacțiune directa intre companii și studenți, prin intermediul unor evenimente de tip workshop. In cadrul…

- Asociația Internaționala „Pro Iure" și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale cu tema „Facing the 21st century challenges Uncertainties in Sustainability". Evenimentul se va desfașura la…

- Societatea Culturala „Alexandru Papiu Ilarian" și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, in perioada 16 – 17 octombrie 2022, Simpozionul „Alexandru Papiu Ilarian – Prietenul", cu prilejul implinirii a 195 de ani de la nașterea eruditului…

- Vineri, 7 octombrie, a avut loc deschiderea lucrarilor Conferinței Internaționale „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management", eveniment științific organizat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu…

- Astazi, 7 octombrie 2022, a avut loc deschiderea lucrarilor Conferinței Internaționale „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management", eveniment științific organizat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu Societatea…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in parteneriat cu Societatea de Neurologie din Romania, organizeaza in perioada 7 – 8 octombrie 2022 Conferința Internaționala „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management". Evenimentul științific,…

- Frecventa bolilor metabolice si de nutritie este intr-o crestere permanenta, iar varsta la care acestea apar este din ce in ce mai timpurie, a declarat, miercuri, profesor universitar Rodica Balasa, de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures,…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, va participa luni, 19 septembrie, incepand cu ora 10.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022/2023 in Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, ce va avea loc in Sala de concerte…