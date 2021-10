Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile președintelui Iohannis pot fi urmarite live pe Realitatea Plus și realitatea.net.Romania se afla pe primul loc in Europa și pe primele poziții in lume dupa numarul de infectari, decese și bolnavi in stare grava, internați la ATI.Criza sanitara este amplificata de cea politica, in condițiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul “Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei, ca finalizarea integrarii Romaniei in Spatiul Schengen ar trebui sa fie un obiectiv pentru Uniunea Europeana, si nu doar pentru tara noastra, informeaza AGERPRES . “Pentru…

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei, ca pentru Romania, aderarea la Uniunea Europeana a insemnat revenirea in randul familiei cu care impartașim aceleași valori și principii, iar proiectul european este un proiect…

- Dr. Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș: ”Bilanțul real de la Ministerul Sanatații: dezastru! Toți miniștrii USR PLUS care au demisionat din funcții au prezentat bilanțuri frumos coafate, dar lipsite de substanța. Nu a facut excepție nici ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care și-a laudat, la randul…

- „Consider ca doar o coaliție de dreapta poate guverna acum țara. Nu pot comenta demisia minștrilor USRPLUS. Intodeauna este loc de dialog. Nu suntem inca un guvern in minoritate, inca sper ca puteam avea coaliție de dreapta. Am spus ca este trist sa vedem partenerii de coaliție alaturi de cei de la…

- Saptesprezece pergamente funerare si manuscrise furate de la comunitatile evreiesti din Europa de Est, inclusiv din Romania, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au fost confiscate de anchetatori din New York de la o casa de licitatii care se pregatea sa le vanda, a anuntat joi biroul procurorului…