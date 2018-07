Stiri pe aceeasi tema

- Mereu o misiune dificila a fost și ramane identificarea unui cadou potrivit pentru o anumita ocazie sau pur și simplu din dorința de a le reaminti celor dragi cat inseamna prezența lor in viața noastra. Atunci cand relația este una apropiata și nu exista limite in a alege cadoul, obiectele haioase prin…

- Sportul este principala activitate spre care oamenii se intorc atunci cand au nevoie de o metodE de incredere de a arde calorii. }nsE, nu este deloc singura "i unica solu:ie. IatE alte hobby-uri care pot transforma slEbitul intr-o activitate plEcutE "i eficientE.

- Dietele sunt la mare cEutare in aceastE perioadE, cand doamnele "i domni"oarele de pretutindeni se pregEtesc pentru plajE. Cu dieta balerinE, reu"e"ti sE slEbe"ti rapid, intr-un mod controlat.

- Mereu cu jucatori extrem de talentați in lot și cu un spirit de lupta marca inregistrata, Serbia este o echipa redutabila la turneele finale. Brazilia pare favorita in grupa E, iar sarbii se vor duela pentru calificare cu Elveția și Costa Rica.

- Sezonul estival se apropie cu rapiditate, astfel cE este din nou timpul sE scoatem costumele de baie din dulap "i sE mergem la plajE! DacE ai probleme, insE, cu kilogramele in plus "i crezi cE nu vei reu"i sub nicio formE sE ai un corp de invidiat in vara aceasta, aflE cE un preparat romanesc te poate…

- Soarta a fost cruda cu tanarul de 35 de ani ucis de un adolescent pe plaja de la Vama Veche. Si-a luat lumea in cap pentru a fugi de necazuri. Orfan de tata, Gabriel Stanila a stat mai mult prin Bucuresti, apoi a fost plecat in Anglia. Cu doi ani in urma a ramas si fara mama, iar la Glodeanu Silistea…

- Saxofonistul american Charles Neville, de la grupul The Neville Brothers, care a reprezentat o parte din istoria muzicala contemporana din New Orleans, a murit joi la varsta de 79 de ani, a anuntat vineri familia sa. Muzicianul, nascut in Louisiana, a murit in locuinta sa din Massachusetts, a transmis…