- ”Peste trei sferturi dintre romance aloca lunar intre 100 si 500 de lei pentru achizitia de produse cosmetice si pentru rutina de ingrijire personala”, potrivit unui sondaj Esteto.ro, unul dintre cele mai mari magazine online pentru femei, cu prezenta regionala, in Romania, Ungaria si Bulgaria. Sondajul,…

- Conditii insalubre in zona de livrare a produselor KFC de la restaurantul din centrului Clujului au fost surprinse pe camera de un clujean. Filmuletul in care se pot vedea un soarece si mai multe tomberoane de gunoi langa persoanele care se pregateau sa livreze produsele fast-food a aparut in presa…

- Produse vestimentare susceptibile a fi contrafacute, in valoare de un milion de euro, aduse in tara noastra din Turcia, au fost depistate si confiscate de lucratori vamali si ai Garzii de Coasta la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, informeaza Agerpres . Garda de Coasta a informat luni, printr-un…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale, vacante, de asistenți sociali și medicali. Astfel, au fost scoase la concurs doua posturi de asistent social, grad practicant…

- Agro Ardeal, ajutat de pandemie, a reușit sa realizeze in 2020 cifre record. Cifra de afaceri realizata depașește 16.49 mil. euro, comparativ cu 13.36 mil. euro in 2019. Insa profitul este cel care inregistreaza creșteri fabuloase. Peste 1.013 mil. euro, fața de 391.613 mii in anul 2019. Numarul angajaților…

- Iris sau stanjenel, așa cum se mai numește, este o planta din familia Iridaceae. Sunt plante ierbacee cu rizomi orizontali ramificați, cu tulpina frunzoasa și flori mari, viu colorate. Despre iris Daca ai vazut iris cu siguranța știi ca este o floare delicata, la fel cum sunt și macii . Genul cuprinde…

- Clujul si Bucurestiul nu mai sunt cele mai scumpe orase din Romania, cand vine vorba despre cosul de cumparaturi cu alimente de baza. Cosul de cumparaturi are preturi diferite in functie de oras, potrivit datelor oferite de INS si citate de Ziarul Financiar. Produsele luate in calcul sunt cartofii,…