Producția României de autoturisme a scăzut cu 8,5%, la 35.000 de unități Putin peste 35.000 de autoturisme au fost produse in Romania, in luna ianuarie a acestui an, in scadere cu aproape 8,5% fata de aceeasi perioada din 2021. “In luna ianuarie 2022 au fost produse, in Romania, 35.171 de autoturisme, in scadere cu 8,48% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea, 15.816 de unitati au fost produse la Uzina Dacia de la Mioveni, in timp ce 19.355 de unitati au iesit pe poarta fabricii Ford de la Craiova”, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) Anul trecut, in luna ianuarie, fusesera produse in Romania 38.431 de autoturisme,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

