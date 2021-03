Producția netă de cărbune a României a scăzut cu 17,8% față de ianuarie 2020 Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 235.800 de tone echivalent petrol, fiind cu 17,8% (51.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor INS. In perioada mentionata, Romania a importat 15.300 tep carbune net, cu 25.100 tep (62,1%) mai putin fata de cantitatea importata in perioada similara a anului anterior. Conform Strategiei Energetice Nationale, productia totala de carbune va scadea de la 32 TWh in 2030, la 12 TWh in 2050, in continuarea tendintei de diminuare a carbunelui in mixul energetic (45 TWh, in 2020). Pentru anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

