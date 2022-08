Stiri pe aceeasi tema

- Seceta OMOARA și producția de miere. Apicultorii cer ajutor de la guvern: „E haos total pe piața” Seceta OMOARA și producția de miere. Apicultorii cer ajutor de la guvern: „E haos total pe piața” Productia de miere din acest an este va fi redusa la 12.000 – 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Asociația Crescatorilor de Albine din Romania a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale sa acorde un ajutor de minimis in valoare de 20 euro pe familia de albine pentru menținerea și asigurarea supraviețuirii albinelor, intr-un an deosebit de dificil din cauza condițiilor meteo nefavorabile.…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…

- Statele Unite vor avea 5.000 de militari in Romania, ca parte a planului de descurajare la adresa Rusiei, a anunțat, miercuri, președintele american Joe Biden, inainte de a incepe summitul NATO de la Madrid. Statele Unite urmeaza sa-si consolideze pozitionarea militara in Europa, pentru ca NATO sa poata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…