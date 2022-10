Stiri pe aceeasi tema

- Productia de telefoane iPhone la uzina de la Zhengzhou, China, una dintre cele mai mari fabrici din lume, ar putea scadea luna viitoare cu 30%, din cauza restrictiilor pentru combaterea COVID-19 introduse de autoritatile chineze, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.…

- Cea mai mare fabrica de iPhone din lume, situata in China, a recunoscut miercuri ca a fost afectata de un focar de Covid-19. In aceasta țara, masurile sanitare stricte obliga inca zeci de milioane de oameni la izolare. Fabrica de iPhone, situata in centrul orașului Zhengzhou, are aproximativ 300.000…

- Ponderea seriei iPhone 14 Pro mai scumpa a crescut la 60% din productia totala, de la cea de 50% planificata initial, si ar putea ajunge la 65% in viitor. Apple nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii a Reuters. Concentrarea Apple pe modelele de ultima generatie poate ajuta compania sa contracareze…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- Apple Inc a anuntat, luni, ca va produce in India cel mai recent model iPhone 14, gigantul tehnologic american cautand alternative la China. Compania americana a luat aceasta decizie pe fondul tensiunilor dintre Washington si Beijing si al restrictiilor din statul asiatic, care au afectat productia,…

- Apple Inc ar putea produce in India unul din patru iPhone-uri pana in 2025, sustin analistii de la J.P.Morgan, gigantul tehnologic american cautand alternative la China, pe fondul tensiunilor dintre Washington si Beijing, si al restrictiilor din statul asiatic, care au afectat productia, transmite…

- Preturile petrolului si-au extins miercuri scaderea, din cauza temerilor investitorilor ca economia globala va incetini si mai mult din cauza restrictiilor reinnoite din China pentru a combate Covid-19, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent, cu livrare in octombrie, care urmeaza…