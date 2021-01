Stiri pe aceeasi tema

- Datele ACAROM arata ca producția Dacia a scazut cu 26% la Mioveni, la sub 260.000 de unitați, nivel ce nu a mai fost atins de foarte mulți ani, in timp ce la Ford producția a crescut cu 20%. La Dacia a incetat producția unor modele, iar vanzarile de Duster au scazut din cauza pandemiei. Ford a mers…

- ​La 11 luni, producția cumulata a Dacia și Ford a depașit 400.000 de mașini în țara, cu aproape 50.000 de unitați mai puțin decât în perioada similara din 2019. Anul a fost marcat de întreruperile lungi cauzate de criza Covid-19, dar cei doi producatori au avut din luna mai producție…

- Romania a produs in luna noiembrie a acestui an 48.208 autoturisme, o creștere de 8.72% fața de perioada similara din 2019, potrivit statisticilor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Dintre acestea, 28.650 de unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni, și 19.558…

- Producția de autoturisme in Romania, creștere de 8,72% in noiembrie 2020 fața de luna similara a lui 2019. In noiembrie 2020, au fost produse in Romania 48.208 autoturisme, o crestere de +8.72% fata de perioada similara din 2019 respectiv 44.341 unitati. Dintre acestea 28.650 unitati au fost produse…

- În octombrie cele doua uzine auto din România au avut o producție cumulata de peste 51.000 de mașini, ceva mai mica decât în octombrie 2019, dar mult peste media lunara din 2020, un an cu totul neobișnuit. Pâna acum, Dacia a produs aproximativ 212.000 de mașini în…

- Dacia a produs, in octombrie, 29.676 mașini, mai puțin fața de luna similara din 2019. In octombrie 2020, au fost produse in Romania 51.418 autoturisme, o scadere de 3.2% fata de perioada similara din 2019 respectiv 53.119 unitati. Dintre acestea 29.676 unitati au fost produse in uzina DACIA de la…

- Productia de autoturisme in Romania, crestere de peste 55% in septembrie 2020. In septembrie 2020, au fost produse in Romania un numar de 57.846 autoturisme, o crestere de +55.7% fata de perioada similara din 2019 respectiv 37.153 unitati. Dintre acestea 36.416 unitati au fost produse in uzina DACIA…

- ​Producția de automobile în România a scazut cu 14% în primele noua luni în țara, dupa ce uzinele Dacia și Ford nu au funcționat mai bine de o luna în primul val al pandemiei, arata datele ACAROM. Septembrie a adus însa o producție net mai buna decât în…