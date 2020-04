Stiri pe aceeasi tema

- Drama in Italia, dupa ce Sergio Rossi a murit pe 2 aprilie, la 84 de ani. Designerul de pantofi a fost internat in urma cu mai multe zile intr-un spital din Cesena, Italia, dupa ce a fost infectat cu coronavirus Lumea creatorilor de pantofi pentru femei este in doliu dupa ce celebrul Sergio Rossi, care...…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Olanda a ajuns luni la 11.750, inregistrandu-se 884 de noi infectari si 93 de decese suplimentare, au anuntat autoritatile sanitare, potrivit Reuters.Institutul National de Statistica (RIVM) din Olanda a confirmat datele pe contul sau de Twitter.…

- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.000 de angajati din Franta. Producatorul auto a…

- Guvernul italian va aloca 25 miliarde de euro pentru a ajuta economia sa faca fata impactului epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aceasta inseamna o suplimentare fata de cifra de 7,5 miliarde de euro anuntata saptamana trecuta…

- Producatorul auto german Volkswagen AG a ajuns la un acord cu sindicatele de la fabrica sa din regiunea spaniola Navarra privind trimiterea unor angajati acasa, temporar, in cazul intreruperii lantului de aprovizionare, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri un purtator…

- Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei. Joi, numarul infectiilor cu coronavirus in Italia era 650, transmit DPA si Reuters. Cele mai recente date includ 412 persoane cu simptome usoare sau fara simptome, care nu necesita spitalizare si sunt in…

- Cabinetul Italiei a decis vineri sa declare stare de urgența dupa ce primele doua cazuri de coronavirus au fost confirmate în țara, a spus o sursa guvernamentala, relateaza Reuters. Doi turiști chinezi aflați la Roma au contractat virusul și au fost puși în izolare într-un spital…