Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, luni dupa-amiaza, la Tulcea, documentarul "Wild Danube", realizat in ultimul an in Delta Dunarii, filmul urmand sa fie prezentat anul viitor si pe BBC. Filmul surprinde Delta in cele patru anotimpuri si prezinta rezervatia atat…

- Producatorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, luni dupa-amiaza, la Tulcea, documentarul "Wild Danube", realizat in ultimul an in Delta Dunarii, filmul urmand sa fie prezentat anul viitor si pe BBC. Filmul surprinde Delta in cele patru anotimpuri si prezinta rezervatia atat…

- Digi World bucura astazi, 6 decembrie, telespectatorii pasionați de calatorii și ii invita sa urmareasca documentarul „Dunarea salbatica”(Wild Danube), de la ora 21:00. Producatorul și jurnalistul britanic Charlie Ottley aduce in atenția audienței naționale și internaționale un an trait in Delta Dunarii,…

- Soarta l-a luat dintre noi mult prea devreme. Avea multe planuri in lucru, pentru ca nici varsta nici pandemia nu-i domolisera entuziasmul. Ne pregateam sa lansam proiecte noi, care sa contribuie la creșterea bunastarii oamenilor Deltei, la protejarea fragilului sau echilibru, la valorificarea cu ințelepciune…

- Cand autoritațile de la Moscova au aprobat administrarea propriului vaccin anti-COVID-19, Sputnik V, la finalul anului trecut, pentru Rusia a fost un moment de mandrie naționala. Acest ser la fel ca altele de producție locala nu au fost aprobate insa de organismele internaționale, astfel ca persoanele…

- Filmul "Tara umbrita", de Bohdan Slama din Cehia, a castigat Marele premiu al celei de-a XVIII-a editii a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST 2021 de la Targu Mures. "Un film ale carui semnificatii depasesc situatia aparent particular a unei comunitati rurale, aflata la granita…

- Fenomenul turistic din Delta Dunarii inregistrat in primele opt luni ale anului a ajuns la nivelul celui din 2019, in ceea ce priveste vizitatorii romani, a declarat vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac.…

- Documentarul "Justin Bieber: Our World", axat asupra vietii cantaretului canadian si a concertului pe care l-a prezentat de Anul Nou in 2020, va fi difuzat in premiera la 8 octombrie pe Amazon Prime, a anuntat platforma de streaming intr-un comunicat, relateaza miercuri EFE. Filmul documentar,…