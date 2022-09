Producătorul de oţel Ilva din Italia, unul dintre cei mai mari din Europa, cere sprijinul guvernului italian pentru asigurarea aprovizionării cu gaze Tensiunile geopolitice care decurg din invadarea Ucrainei de catre Rusia au propulsat preturile gazelor la maxime istorice, adaugandu-se blocajelor lantului de aprovizionare si problemelor de mediu intampinate de una dintre cele mai mari fabrici de otel din Europa. Acciaierie d’Italia, controlata in proportie de 38% de agentia de stat Invitalia si 62% de ArcelorMittal, al doilea mare producator de otel din lume, nu are lichiditati si a acumulat o datorie de peste 280 de milioane de euro (269 de milioane de dolari) catre grupul energetic italian Eni. Sursele au spus ca Acciaierie d’Italia nu a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

