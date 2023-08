Stiri pe aceeasi tema

- Produsele electrocasnice vor avea etichete energetice noi, pe o scara de la A la G, A fiind cele mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic, o versiune actualizata a directivei UE in domeniu, care presupune simplificarea informațiilor…

- O defectiune a sistemului de plata a facut ca hotii sa fure peste 20 de milioane de dolari din conturile Revolut. Informatia a fost publicata de Financial Times, care citeaza trei surse de mare incredere, in conditiile in care compania a pastrat tacerea cu privire la incident. Revolut nu a sesizat furtul…

- Retailerul Kaufland pregateste investitii de circa 300 milioane euro in Romania in acest an si vrea sa deschida zece magazine, a declarat Valer Hancas, directorul de comunicare al Kaufland Romania si Republica Moldova. Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri pana la 3,4 miliarde euro (martie…

- ”300 de milioane de euro este valoarea investitiilor si deschidem zece magazine. Investitiile nu au in vedere doar aceste zece magazine, sunt si costuri operationale, mai sunt si costuri de renovare a magazinelor care au ceva ani in spate, iata, s-au implinit 18 ani de la deschiderea primului magazin”,…

- Cifra de afaceri a companiei s-a dublat in 2022, la 13,58 miliarde lei. Profitul operational al Engie Romania s-a majorat tot de peste 12 ori in 2022, la 1,079 miliarde lei (de la 85,9 milioane lei in 2021). ″Rezultatele financiare consolidate ale Engie Romania, aferente anului 2022, sunt datorate unor…

- UPDATE 22:40 Un inalt oficial rus a amenintat cu deschiderea unui dosar penal impotriva presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa ce a declarat ca autoritațile de la Chișinau il vor aresta pe presedintelui rus Vladimir Putin, daca ar intra pe teritoriul republicii. Presedintele Maia Sandu a…

- PSRM: Adunarea Moldova Europeana, o adunare de partid pe bani publici„Acțiunea de PR a Maiei Sandu, sub genericul ”Moldova europeana”, s-a transformat intr-o acțiune de partid, organizata din bani publici”. CITESTE SI Produsele agricole din Republica Moldova la mare cautare in vest! Care sunt…

- Maib, cea mai mare banca din Moldova, raporteaza performanțe solide și creșteri in primul trimestru al anului 2023 pe fondul unui mediu economic și geopolitic provocator. Profitul net in primul trimestru 2023 a atins 341 milioane MDL, echivalentul a 16,9 milioane EUR (rata medie de schimb T1 2023: MDL…