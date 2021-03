Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a cheltuit aproximativ 785 milioane de dolari pentru achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19, a declarat marti un oficial din Ministerul Finantelor in fata unei comisii parlamentare, transmite dpa. Israelul a cumparat in total 15 milioane de doze, conform portalului de…

- S-au trezit mai avuți cu sute de milioane de dolari. Eroare care-i arde la buzunare pe cei de la Citibank. Aceștia au transferat, din greșeala, 900 de milioane de dolari mai multor creditori ai unei companii de cosmetice, in loc de 8 milioane, cat ar fi trebuit, noteaza CNN. Citibank, care acționa ca…

- ”Pentru 2021, OMV Petrom preconizeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va oscila in intervalul 50 - 55 dolari/baril (2020: 42 dolari/bbl). Marjele de rafinare sunt estimate a se situa peste valoarea de 4 dolari/bbl (2020: 2,9 dolari/bbl). Cererea de produse petroliere si electricitate se estimeaza…

- Australia va aloca 1 miliard de dolari australieni (770 milioane dolari americani) pentru dezvoltarea noii capacitati de lupta a fortelor sale navale, printre care dotarea cu rachete cu raza lunga de actiune si torpile, a anuntat luni guvernul de la Canberra, informeaza Reuters. Suma face parte dintr-o…

- La varsta de 65 de ani, Bill Gates s-a vaccinat anti-COVID-19! Fondatorul Microsoft a facut anunțul pe Twitter, unde a publicat și o fotografie din momentul in care i se administreaza prima doza a serului. Americanul este printre cei care au cheltuit sute de milioane de dolari pentru realizarea acestui…

- Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse a satisfacut in totalitate acțiunea "Gazprom" de recuperare de la "Moldovagaz" a datoriilor in suma de $246,4 milioane pentru gazul livrat. Dupa cum scrie tass.ru, acest lucru este menționat in Memorandumul…

- Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va investi in urmatorii doi ani aproximativ 250 de milioane de dolari pentru a-si spori prezenta pe piata din India cu lansarea a patru noi SUV-uri sub brandul Jeep, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in…